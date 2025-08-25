강원품관원, 원산지 표시 위반 업체 37곳 적발

동영상 고정 취소

원산지를 속여 판매한 업자들이 단속에 적발됐습니다.



국립농산물품질관리원 강원지원은 지난 달(7월) 14일부터 이달(8월) 14일까지 축산물 등 원산지 표시 단속 결과, 강원도 내 업체 37곳을 적발했다고 밝혔습니다.



이 가운데 원산지를 거짓으로 표시한 업체 16곳은 형사입건했고, 미표시한 21곳엔 과태료를 부과했습니다.



주요 위반 품목은 돼지고기가 10곳으로 가장 많았고, 배추김치 7곳, 소고기 6곳 등이었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!