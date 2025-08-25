강원도교육청 지방공무원 신규임용 경쟁률 상승
입력 2025.08.25 (09:43)
최근 3년 사이 강원도교육청 지방공무원 신규임용시험 경쟁률이 크게 오른 것으로 나타났습니다.
연도별 전체 경쟁률을 보면 2023년 4.9%, 지난해 5.23%에서 올해는 11.03%로 2배로 올랐습니다.
직렬별로는 일반교육행정이 각각 5.86%, 6.54%에서 올해는 24.38%로 가장 높았습니다.
이는 선발예정인원이 예년의 1/4로 줄어든 영향으로 분석됩니다.
올해 최고령합격자는 사서직렬로 56살입니다.
최근 3년 사이 강원도교육청 지방공무원 신규임용시험 경쟁률이 크게 오른 것으로 나타났습니다.
연도별 전체 경쟁률을 보면 2023년 4.9%, 지난해 5.23%에서 올해는 11.03%로 2배로 올랐습니다.
직렬별로는 일반교육행정이 각각 5.86%, 6.54%에서 올해는 24.38%로 가장 높았습니다.
이는 선발예정인원이 예년의 1/4로 줄어든 영향으로 분석됩니다.
올해 최고령합격자는 사서직렬로 56살입니다.
김문영 기자 mykim@kbs.co.kr
