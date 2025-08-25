930뉴스

티베트 유목 가정 아이들 ‘학교가 집’

입력 2025.08.25 (09:48) 수정 2025.08.25 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

프랑스, 긴급 수혈 어려움에…반려동물 헌혈 캠페인

프랑스, 긴급 수혈 어려움에…반려동물 헌혈 캠페인
118일 도전, 여성 최초 스케이트보드 미국 횡단

118일 도전, 여성 최초 스케이트보드 미국 횡단

다음
[앵커]

중국 티베트에서는 아직도 적지 않은 인구가 유목 생활을 하면서 아이들이 학교를 다니기 쉽지 않았는데요.

기숙형 학교로 교육 문제를 풀고 있습니다.

[리포트]

재학생 수 1800명이 넘는 산난시 완췐 중학교.

2019년 설립된 티베트의 기숙형 학교입니다.

전교생의 95%가 목축 지역 출신이라, 집에 가려면 꼬박 하루가 걸리는 학생도 있습니다.

과거엔 이런 경우 대부분 학업을 포기해야 했는데, 기숙형 학교가 생기면서 대부분이 학교에 다닐 수 있게 됐습니다.

[니후이리/완췐 중학교 교사 : "아이들이 즐겁게 지내는 게 가장 중요하고 공부는 그다음이라고 생각해요."]

선생님은 부모 역할까지 맡고 있습니다.

[니후이리/완췐 중학교 교사 : "손으로 누르면 아프니? 아프다고? 손으로 비비면 안 돼, 알겠지?"]

티베트는 중국에서 가장 먼저 15년 무상 교육을 시행한 지역으로 유치원부터 고등학교까지 전 과정을 지원해 줍니다.

학교는 아이들이 수업을 통해 티베트 전통문화를 이해하고 계승 발전시킬 수 있게 티베트어와 전통춤 등도 비중 있게 가르치고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 티베트 유목 가정 아이들 ‘학교가 집’
    • 입력 2025-08-25 09:47:59
    • 수정2025-08-25 09:53:05
    930뉴스
[앵커]

중국 티베트에서는 아직도 적지 않은 인구가 유목 생활을 하면서 아이들이 학교를 다니기 쉽지 않았는데요.

기숙형 학교로 교육 문제를 풀고 있습니다.

[리포트]

재학생 수 1800명이 넘는 산난시 완췐 중학교.

2019년 설립된 티베트의 기숙형 학교입니다.

전교생의 95%가 목축 지역 출신이라, 집에 가려면 꼬박 하루가 걸리는 학생도 있습니다.

과거엔 이런 경우 대부분 학업을 포기해야 했는데, 기숙형 학교가 생기면서 대부분이 학교에 다닐 수 있게 됐습니다.

[니후이리/완췐 중학교 교사 : "아이들이 즐겁게 지내는 게 가장 중요하고 공부는 그다음이라고 생각해요."]

선생님은 부모 역할까지 맡고 있습니다.

[니후이리/완췐 중학교 교사 : "손으로 누르면 아프니? 아프다고? 손으로 비비면 안 돼, 알겠지?"]

티베트는 중국에서 가장 먼저 15년 무상 교육을 시행한 지역으로 유치원부터 고등학교까지 전 과정을 지원해 줍니다.

학교는 아이들이 수업을 통해 티베트 전통문화를 이해하고 계승 발전시킬 수 있게 티베트어와 전통춤 등도 비중 있게 가르치고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색

특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색
‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
김건희 여사·건진법사 특검 동시 출석…통일교 청탁 의혹 등 추궁

김건희 여사·건진법사 특검 동시 출석…통일교 청탁 의혹 등 추궁
“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”

“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.