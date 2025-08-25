아침뉴스타임

‘노란봉투법’ 본회의 통과…“희망”·“우려”

입력 2025.08.25 (10:14) 수정 2025.08.25 (10:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과

‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과

다음
이른바 '노란봉투법'으로 불리는 노조법 2, 3조 개정안이 어제(24일) 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.

진보당 정혜경 원내대변인은 브리핑을 통해 이번 개정안으로 "비정규직 노동자들에게 정치가 희망을 주었다"고 논평했습니다.

사회민주당도 환영의 입장을 밝히며, 후속 입법 논의에도 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다.

한편, 국민의힘은 우수한 기술력을 해외로 내쫓게 만드는 행태에 대해 분노한다고 밝혔습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 노란봉투법이 통과되면 원청 기업의 경영진은 수많은 하청회사 노조와 일일이 교섭해야 한다며 이같이 비판했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘노란봉투법’ 본회의 통과…“희망”·“우려”
    • 입력 2025-08-25 10:14:58
    • 수정2025-08-25 10:19:19
    아침뉴스타임
이른바 '노란봉투법'으로 불리는 노조법 2, 3조 개정안이 어제(24일) 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.

진보당 정혜경 원내대변인은 브리핑을 통해 이번 개정안으로 "비정규직 노동자들에게 정치가 희망을 주었다"고 논평했습니다.

사회민주당도 환영의 입장을 밝히며, 후속 입법 논의에도 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다.

한편, 국민의힘은 우수한 기술력을 해외로 내쫓게 만드는 행태에 대해 분노한다고 밝혔습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 노란봉투법이 통과되면 원청 기업의 경영진은 수많은 하청회사 노조와 일일이 교섭해야 한다며 이같이 비판했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 27일 오후 구속영장 심사

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 27일 오후 구속영장 심사
특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색

특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색
‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”

“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.