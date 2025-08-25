‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과
입력 2025.08.25 (10:15) 수정 2025.08.25 (10:19)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이른바 '더 센' 상법 개정안이 야당의 반발 속에 국회 본회의를 통과했습니다.
방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.
무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.
이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.
방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.
무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.
이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과
-
- 입력 2025-08-25 10:15:52
- 수정2025-08-25 10:19:50
이른바 '더 센' 상법 개정안이 야당의 반발 속에 국회 본회의를 통과했습니다.
방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.
무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.
이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.
방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.
무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.
이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.