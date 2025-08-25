아침뉴스타임

‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과

입력 2025.08.25 (10:15) 수정 2025.08.25 (10:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘노란봉투법’ 본회의 통과…“희망”·“우려”

‘노란봉투법’ 본회의 통과…“희망”·“우려”
특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례

다음
이른바 '더 센' 상법 개정안이 야당의 반발 속에 국회 본회의를 통과했습니다.

방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.

무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.

이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과
    • 입력 2025-08-25 10:15:52
    • 수정2025-08-25 10:19:50
    아침뉴스타임
이른바 '더 센' 상법 개정안이 야당의 반발 속에 국회 본회의를 통과했습니다.

방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.

무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.

이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 27일 오후 구속영장 심사

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 27일 오후 구속영장 심사
특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색

특검, 박성재 전 법무장관·심우정 전 검찰총장·법무부·대검 압수수색
‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참

‘더 센 상법개정안’, 국회 본회의 통과…국민의힘 표결 불참
“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”

“국민 실망시키지 않아야 한다는 책임감”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.