‘2차 상법 개정안’ 국회 본회의 통과

동영상 고정 취소

이른바 '더 센' 상법 개정안이 야당의 반발 속에 국회 본회의를 통과했습니다.



방금 전 국회에서 열린 표결에서, 상법 개정안은 재석 182명 중 찬성 180표, 기권 2표로 가결됐습니다.



무제한 토론으로 반발했던 국민의힘은 '경영권 침해 우려가 크다'며 개정안에 반대하는 입장이어서, 표결에 불참 후 퇴장했습니다.



이번 개정안에는 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 집중 투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용이 담겼습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!