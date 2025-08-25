강원지역 업체 37곳 ‘원산지 표시 위반’ 적발

동영상 고정 취소

원산지를 속여 판매한 업자들이 단속에 적발됐습니다.



국립농산물품질관리원 강원지원은 지난달(7월) 14일부터 최근까지 강원도 내 축산물 판매업체 등을 대상으로 원산지 표시 단속을 벌여, 원산지 거짓 표시 업체 16곳을 형사입건하고 미표시 21곳은 과태료를 부과했다고 밝혔습니다.



주요 위반 품목은 돼지고기가 10곳으로 가장 많았고, 배추김치 7곳, 소고기 6곳 등이었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!