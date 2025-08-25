930뉴스(강릉)

태백시, ‘산업전사위령탑 성역화’ 오는 29일 설명회

입력 2025.08.25 (10:29) 수정 2025.08.25 (15:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강원지역 업체 37곳 ‘원산지 표시 위반’ 적발

강원지역 업체 37곳 ‘원산지 표시 위반’ 적발
속초시, 소상공인 ‘온라인 마케팅’ 무료 교육 실시

속초시, 소상공인 ‘온라인 마케팅’ 무료 교육 실시

다음
태백시가 오는 29일 태백시청에서 순직산업전사위령탑 성역화 조성사업 주민 설명회를 개최합니다.

이날 설명회에서는 사업 추진 현황과 기본 및 실시설계용역 내용 등을 보고하고 주민 의견을 수렴합니다.

태백시는 내년 말까지 425억 원을 들여 태백 황지동 7만 3천 제곱미터 규모에 순직산업전사 위패안치소와 추모관, 탄광역사 문화체험관 등을 조성할 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 태백시, ‘산업전사위령탑 성역화’ 오는 29일 설명회
    • 입력 2025-08-25 10:29:12
    • 수정2025-08-25 15:04:30
    930뉴스(강릉)
태백시가 오는 29일 태백시청에서 순직산업전사위령탑 성역화 조성사업 주민 설명회를 개최합니다.

이날 설명회에서는 사업 추진 현황과 기본 및 실시설계용역 내용 등을 보고하고 주민 의견을 수렴합니다.

태백시는 내년 말까지 425억 원을 들여 태백 황지동 7만 3천 제곱미터 규모에 순직산업전사 위패안치소와 추모관, 탄광역사 문화체험관 등을 조성할 계획입니다.
김보람
김보람 기자

이 기사가 좋으셨다면

강릉-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.