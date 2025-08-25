양양군, 지역 의료기관 대상 감염 예방 특별 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

양양군이 오늘(25일)부터 닷새간 지역 의원 5곳 등 의료기관 14곳을 대상으로 감염 예방 특별 점검에 나섭니다.



특히, 일회용 의료기기 사용 기준과 의료기관 세탁물 적정 처리 여부 등을 집중 점검합니다.



양양군은 앞서 강릉의 한 정형외과 의원에서 황색포도알균 집단 감염이 발생한 데 따라 예방 차원에서 점검을 시행한다고 설명했습니다.



