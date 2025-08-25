속초시, 소상공인 ‘온라인 마케팅’ 무료 교육 실시
입력 2025.08.25 (10:29) 수정 2025.08.25 (15:05)
속초시와 강원신용보증재단이 지역 소상공인을 대상으로 '온라인 마케팅' 무료 교육을 실시합니다.
이번 교육은 다음 달(9월) 10일 속초상공회의소에서 열리며 인터넷 포털사이트 키워드 분석과 인공지능을 활용한 마케팅 교육 등이 진행됩니다.
참여 희망자는 오늘(25일)부터 다음 달(9월) 5일까지 강원신용보증재단 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 모집 인원은 선착순 20명입니다.
