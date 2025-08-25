부산지법, 난자 매매 유인 여성 2명 집행유예

동영상 고정 취소

부산지법 형사5단독은 여대생들을 상대로 난자 매매를 유인해 재판에 넘겨진 40대 여성 2명에게 징역 4개월에 집행유예 1년을 각각 선고했습니다.



이들은 지난해 부산 지역 한 대학 여자 화장실에 '고액 단기 알바' 등의 전단을 붙여 연락이 온 사람들에게 난자 기증 대가로 500에서 600만 원을 제시한 혐의를 받고 있습니다.



이들에게 10여 명이 연락했으나 실제 매매로는 이어지지 않았습니다.



