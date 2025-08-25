부산시 전 부시장 뇌물수수 혐의 ‘집행유예’
입력 2025.08.25 (10:48) 수정 2025.08.25 (15:32)
부산지법 서부지원 형사1부는 뇌물수수 혐의 등으로 기소된 김기영 전 부산시 부시장에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고하고 천 3백여만 원을 추징했습니다.
김 전 부시장은 대학 지원사업 선정을 두고 청탁한 교수들로부터 가족 해외 여행경비 690만 원 등을 받은 혐의로 기소됐습니다.
