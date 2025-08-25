부산 제조기업 11곳 안전경영 강화 지원

동영상 고정 취소

부산경제진흥원이 산업재해 예방을 위해 안전경영 강화 지원사업에 참여할 기업을 다음 달 5일까지 모집합니다.



모집 대상은 부산에서 제조업을 운영하는 중소기업 11곳으로, 화재 예방과 유해가스 감지, 기계사고 방지 등 항목별 지원을 받게 됩니다.



부산은 2023년 기준, 산업재해율이 0.82%로 전국 평균 0.66%를 웃도는 수준이며, 대부분 중소기업들이 인력과 예산 부족으로 산재 대응에 어려움을 겪고 있습니다.



