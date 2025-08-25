‘전포사잇길 맥주 축제’ 28일부터 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지역 수제 맥주 업체 등이 참여하는 전포사잇길 맥주 축제가 오는 28일부터 이틀 동안 부산진구 전포동 일대에서 열립니다.



축제 기간 지역 수제 맥주 업체와 전포사잇길에서 영업 중인 15곳에서 평소보다 할인한 가격에 다양한 먹거리와 맥주를 제공합니다.



또 유명 DJ 공연과 체험행사 등 부대 행사가 마련됩니다.



