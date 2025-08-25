‘전포사잇길 맥주 축제’ 28일부터 열려
입력 2025.08.25 (10:48) 수정 2025.08.25 (15:32)
지역 수제 맥주 업체 등이 참여하는 전포사잇길 맥주 축제가 오는 28일부터 이틀 동안 부산진구 전포동 일대에서 열립니다.
축제 기간 지역 수제 맥주 업체와 전포사잇길에서 영업 중인 15곳에서 평소보다 할인한 가격에 다양한 먹거리와 맥주를 제공합니다.
또 유명 DJ 공연과 체험행사 등 부대 행사가 마련됩니다.
최위지 기자 allways@kbs.co.kr최위지 기자의 기사 모음
