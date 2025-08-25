울산시, ‘AI 돌봄’ 기반 복지 안전망 구축
입력 2025.08.25 (10:57) 수정 2025.08.25 (15:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산시가 고령화와 1인 가구 증가에 대응해 인공지능, AI 돌봄 기반의 복지 안전망을 구축합니다.
이에 따라 AI와 정보통신기술을 접목해 고독사를 예방하고 응급 상황 때 구조를 요청하는 서비스를 운영하는 등 다양한 사업을 벌이기로 했습니다.
또 수도·가스·통신비 등 빅데이터를 분석해 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지 사각지대를 줄여나갈 계획입니다.
이에 따라 AI와 정보통신기술을 접목해 고독사를 예방하고 응급 상황 때 구조를 요청하는 서비스를 운영하는 등 다양한 사업을 벌이기로 했습니다.
또 수도·가스·통신비 등 빅데이터를 분석해 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지 사각지대를 줄여나갈 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산시, ‘AI 돌봄’ 기반 복지 안전망 구축
-
- 입력 2025-08-25 10:57:20
- 수정2025-08-25 15:18:25
울산시가 고령화와 1인 가구 증가에 대응해 인공지능, AI 돌봄 기반의 복지 안전망을 구축합니다.
이에 따라 AI와 정보통신기술을 접목해 고독사를 예방하고 응급 상황 때 구조를 요청하는 서비스를 운영하는 등 다양한 사업을 벌이기로 했습니다.
또 수도·가스·통신비 등 빅데이터를 분석해 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지 사각지대를 줄여나갈 계획입니다.
이에 따라 AI와 정보통신기술을 접목해 고독사를 예방하고 응급 상황 때 구조를 요청하는 서비스를 운영하는 등 다양한 사업을 벌이기로 했습니다.
또 수도·가스·통신비 등 빅데이터를 분석해 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지 사각지대를 줄여나갈 계획입니다.
-
-
허성권 기자 hsknews@kbs.co.kr허성권 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.