울산교육청, 관급공사장 체불 관리 체계 강화
입력 2025.08.25 (10:57) 수정 2025.08.25 (15:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산교육청은 관급공사 현장의 임금과 자재비 체불을 막기 위해 관리 체계를 강화합니다.
이에 따라 발주 기관이 직접 지급하는 대금을 기존 노무비에서 자재비와 장비 대여금으로 확대하도록 권장했습니다.
또 공사장에 대금 지급 일정과 체불 신고 방법이 담긴 안내판을 설치하도록 하고, 체불이 발생했거나 체불 우려가 있는 곳에 합동조사반을 투입할 방침입니다.
이에 따라 발주 기관이 직접 지급하는 대금을 기존 노무비에서 자재비와 장비 대여금으로 확대하도록 권장했습니다.
또 공사장에 대금 지급 일정과 체불 신고 방법이 담긴 안내판을 설치하도록 하고, 체불이 발생했거나 체불 우려가 있는 곳에 합동조사반을 투입할 방침입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산교육청, 관급공사장 체불 관리 체계 강화
-
- 입력 2025-08-25 10:57:29
- 수정2025-08-25 15:18:25
울산교육청은 관급공사 현장의 임금과 자재비 체불을 막기 위해 관리 체계를 강화합니다.
이에 따라 발주 기관이 직접 지급하는 대금을 기존 노무비에서 자재비와 장비 대여금으로 확대하도록 권장했습니다.
또 공사장에 대금 지급 일정과 체불 신고 방법이 담긴 안내판을 설치하도록 하고, 체불이 발생했거나 체불 우려가 있는 곳에 합동조사반을 투입할 방침입니다.
이에 따라 발주 기관이 직접 지급하는 대금을 기존 노무비에서 자재비와 장비 대여금으로 확대하도록 권장했습니다.
또 공사장에 대금 지급 일정과 체불 신고 방법이 담긴 안내판을 설치하도록 하고, 체불이 발생했거나 체불 우려가 있는 곳에 합동조사반을 투입할 방침입니다.
-
-
황현규 기자 true@kbs.co.kr황현규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.