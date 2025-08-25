진주시, 수해 돕기 ‘고향사랑 지정 기부’ 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

진주시가 집중호우 피해 주민을 돕기 위한 '고향사랑기부제' 지정 기부를 오는 10월 말까지 진행합니다.



진주시의 지정 기부 목표액은 1억 원이며, 10만 원까지는 전액 세액공제, 10만 원 초과분은 33%까지 혜택을 받을 수 있습니다.



