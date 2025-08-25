진주시, 수해 돕기 ‘고향사랑 지정 기부’ 추진
입력 2025.08.25 (11:03) 수정 2025.08.25 (15:32)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
진주시가 집중호우 피해 주민을 돕기 위한 '고향사랑기부제' 지정 기부를 오는 10월 말까지 진행합니다.
진주시의 지정 기부 목표액은 1억 원이며, 10만 원까지는 전액 세액공제, 10만 원 초과분은 33%까지 혜택을 받을 수 있습니다.
진주시의 지정 기부 목표액은 1억 원이며, 10만 원까지는 전액 세액공제, 10만 원 초과분은 33%까지 혜택을 받을 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 진주시, 수해 돕기 ‘고향사랑 지정 기부’ 추진
-
- 입력 2025-08-25 11:03:10
- 수정2025-08-25 15:32:23
진주시가 집중호우 피해 주민을 돕기 위한 '고향사랑기부제' 지정 기부를 오는 10월 말까지 진행합니다.
진주시의 지정 기부 목표액은 1억 원이며, 10만 원까지는 전액 세액공제, 10만 원 초과분은 33%까지 혜택을 받을 수 있습니다.
진주시의 지정 기부 목표액은 1억 원이며, 10만 원까지는 전액 세액공제, 10만 원 초과분은 33%까지 혜택을 받을 수 있습니다.
-
-
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.