경상남도, ‘빈집 활용’ 우수 시·군 4곳 인센티브

경상남도가 빈집을 방치하지 않고 잘 활용하는 시·군 4곳에 특별조정금 2억 원을 지원합니다.



경상남도는 빈집 정비 달성률과 철거와 활용 실적 등을 평가해 최우수 시·군에 9천만 원 등을 지원할 계획입니다.



지난해 말 기준 경남의 빈집은 만 5천여 곳으로, 전국에서 세 번째로 많습니다.



