‘진주 쌀’ 일본 첫 수출…“연말까지 약 2백 톤”
입력 2025.08.25 (11:04) 수정 2025.08.25 (15:27)
진주에서 생산된 쌀이 처음으로 일본으로 수출됐습니다.
경남농협은 최근 '진주드림쌀' 일본 첫 수출 선적식을 열고 오는 연말까지 모두 2백 톤의 진주 쌀이 일본으로 수출될 것이라고 밝혔습니다.
경남농협은 진주와 하동 등 경남 쌀이 오는 연말까지 480톤 정도 일본으로 수출될 것으로 내다봤습니다.
