사천시, ‘야생동물 기피제’ 드론 활용 살포
입력 2025.08.25 (11:04) 수정 2025.08.25 (15:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
사천시가 최근 멧돼지와 고라니 등 야생동물 이동 경로에 드론으로 '야생동물 기피제'를 뿌렸습니다.
드론을 활용한 야생동물 기피제 살포는 급경사나 낭떠러지 등 기존 방법으로는 접근이 어려웠던 산지에도 작업이 가능해 방제 작업 효율을 높이고 있습니다.
드론을 활용한 야생동물 기피제 살포는 급경사나 낭떠러지 등 기존 방법으로는 접근이 어려웠던 산지에도 작업이 가능해 방제 작업 효율을 높이고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 사천시, ‘야생동물 기피제’ 드론 활용 살포
-
- 입력 2025-08-25 11:04:19
- 수정2025-08-25 15:29:58
사천시가 최근 멧돼지와 고라니 등 야생동물 이동 경로에 드론으로 '야생동물 기피제'를 뿌렸습니다.
드론을 활용한 야생동물 기피제 살포는 급경사나 낭떠러지 등 기존 방법으로는 접근이 어려웠던 산지에도 작업이 가능해 방제 작업 효율을 높이고 있습니다.
드론을 활용한 야생동물 기피제 살포는 급경사나 낭떠러지 등 기존 방법으로는 접근이 어려웠던 산지에도 작업이 가능해 방제 작업 효율을 높이고 있습니다.
-
-
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.