사천시, ‘야생동물 기피제’ 드론 활용 살포

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

사천시가 최근 멧돼지와 고라니 등 야생동물 이동 경로에 드론으로 '야생동물 기피제'를 뿌렸습니다.



드론을 활용한 야생동물 기피제 살포는 급경사나 낭떠러지 등 기존 방법으로는 접근이 어려웠던 산지에도 작업이 가능해 방제 작업 효율을 높이고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!