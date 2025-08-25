밀양시, 서울 강서구와 우호교류 협약 체결
입력 2025.08.25 (11:04) 수정 2025.08.25 (15:31)
밀양시가 밀양의 농·특산물과 관광자원을 수도권에 효과적으로 알리기 위해 서울 강서구와 우호교류 협약을 맺었습니다.
두 도시는 농·수산물 직거래와 특산물 판로를 개척하고 지역 축제를 서로 방문하는 등 지방과 수도권이 함께하는 다양한 협력 방안을 약속했습니다.
