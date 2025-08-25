거창군, 가을 관광객 여행경비 5만 원 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

거창군이 가을에 거창을 찾는 관광객에게 최대 5만 원의 여행 경비를 지원합니다.



대상은 거창의 가을 축제와 대표 관광지 아홉 곳을 방문하거나 1박 2일 이상 거창을 여행한 뒤 SNS에 등에 소개하는 관광객입니다.



