거창군, 가을 관광객 여행경비 5만 원 지원
입력 2025.08.25 (11:04) 수정 2025.08.25 (15:30)
거창군이 가을에 거창을 찾는 관광객에게 최대 5만 원의 여행 경비를 지원합니다.
대상은 거창의 가을 축제와 대표 관광지 아홉 곳을 방문하거나 1박 2일 이상 거창을 여행한 뒤 SNS에 등에 소개하는 관광객입니다.
거창군이 가을에 거창을 찾는 관광객에게 최대 5만 원의 여행 경비를 지원합니다.
