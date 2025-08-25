울릉군 고용률 83.3%…12년째 전국 1위
입력 2025.08.25 (11:08) 수정 2025.08.25 (15:41)
울릉군의 고용률이 12년째 전국 1위를 차지했습니다.
통계청 자료를 보면 울릉군의 2025년 상반기 고용률은 83.3%로, 2014년 이후 12년째 전국 시군구 가운데 1위입니다.
이는 섬 지역 특성상 필요한 인력은 현지 주민이 채워야 하는 반면 노동 가능 인구는 부족하기 때문으로 알려졌습니다.
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr
