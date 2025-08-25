대구시, 4차산업혁명 청년 체험단 운영
입력 2025.08.25 (11:09)
대구시가 지역 청년의 국제 역량 강화와 혁신아이디어 발굴을 위해 4차산업혁명 청년체험단을 운영합니다.
이들은 미국에 머물며 전 세계의 기술 동향을 파악하고 이를 지역 사회에 적용할 방안을 발굴하게 됩니다.
대구시는 39세 이하 지역 청년 창업자와 대학생 가운데 희망자를 다음 달 1일까지 접수, 선발한 뒤 현지 활동에 필요한 비용을 전액 지원합니다.
