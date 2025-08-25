독일 의료기기 업체, 포항에 생산 설비 증설

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

독일 의료기기업체 지멘스 헬시니어스가 포항에 생산 설비를 증설합니다.



지멘스 헬시니어스는 2027년까지 포항테크노파크 내 9천800㎡에 210억 원을 들여 심장 초음파 의료기기 생산 설비를 늘립니다.



