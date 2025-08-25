독일 의료기기 업체, 포항에 생산 설비 증설
입력 2025.08.25 (11:10) 수정 2025.08.25 (15:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
독일 의료기기업체 지멘스 헬시니어스가 포항에 생산 설비를 증설합니다.
지멘스 헬시니어스는 2027년까지 포항테크노파크 내 9천800㎡에 210억 원을 들여 심장 초음파 의료기기 생산 설비를 늘립니다.
지멘스 헬시니어스는 2027년까지 포항테크노파크 내 9천800㎡에 210억 원을 들여 심장 초음파 의료기기 생산 설비를 늘립니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 독일 의료기기 업체, 포항에 생산 설비 증설
-
- 입력 2025-08-25 11:10:24
- 수정2025-08-25 15:42:53
독일 의료기기업체 지멘스 헬시니어스가 포항에 생산 설비를 증설합니다.
지멘스 헬시니어스는 2027년까지 포항테크노파크 내 9천800㎡에 210억 원을 들여 심장 초음파 의료기기 생산 설비를 늘립니다.
지멘스 헬시니어스는 2027년까지 포항테크노파크 내 9천800㎡에 210억 원을 들여 심장 초음파 의료기기 생산 설비를 늘립니다.
-
-
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr강전일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.