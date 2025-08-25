930뉴스(대구)

정호승문학관, 11월까지 문학창작교실 운영

입력 2025.08.25 (11:10) 수정 2025.08.25 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대구콘서트하우스, 28일까지 ‘대구국제음악제’

대구콘서트하우스, 28일까지 ‘대구국제음악제’
독일 의료기기 업체, 포항에 생산 설비 증설

독일 의료기기 업체, 포항에 생산 설비 증설

다음
대구 정호승문학관이 다음 달 5일부터 11월까지, 문학창작교실 '당신의 글이 택배로 왔다'를 운영합니다.

강의는 시인이자 소설가인 우광훈 작가가 맡으며 정호승 시인의 시를 함께 읽고 창작 실습을 합니다.

수업은 매주 금요일 오전 10시부터 12시까지 10차례 진행하고, 선착순 20명을 모집합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정호승문학관, 11월까지 문학창작교실 운영
    • 입력 2025-08-25 11:10:11
    • 수정2025-08-25 15:42:53
    930뉴스(대구)
대구 정호승문학관이 다음 달 5일부터 11월까지, 문학창작교실 '당신의 글이 택배로 왔다'를 운영합니다.

강의는 시인이자 소설가인 우광훈 작가가 맡으며 정호승 시인의 시를 함께 읽고 창작 실습을 합니다.

수업은 매주 금요일 오전 10시부터 12시까지 10차례 진행하고, 선착순 20명을 모집합니다.
권기준
권기준 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.