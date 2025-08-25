정호승문학관, 11월까지 문학창작교실 운영

동영상 고정 취소

대구 정호승문학관이 다음 달 5일부터 11월까지, 문학창작교실 '당신의 글이 택배로 왔다'를 운영합니다.



강의는 시인이자 소설가인 우광훈 작가가 맡으며 정호승 시인의 시를 함께 읽고 창작 실습을 합니다.



수업은 매주 금요일 오전 10시부터 12시까지 10차례 진행하고, 선착순 20명을 모집합니다.



