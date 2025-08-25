추석 앞두고 선원 임금체불 특별근로감독 시행
입력 2025.08.25 (11:15) 수정 2025.08.25 (15:24)
해양수산부가 추석 명절을 앞두고 오는 28일부터 다음 달 26일까지 선원들의 임금 체불을 해결하기 위한 특별근로감독을 벌입니다.
해양수산부는 여수·목포해양수산청 등 전국 11개 지방수산청별로 점검반을 구성하고 임금을 상습적으로 체불한 업체 등을 대상으로 집중 점검할 계획이라고 밝혔습니다.
해수부는 사업체가 도산한 경우 '선원 임금채권보장기금'을 통해 체불임금을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.
양창희 기자 share@kbs.co.kr양창희 기자의 기사 모음
