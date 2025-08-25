930뉴스(광주)

추석 앞두고 선원 임금체불 특별근로감독 시행

입력 2025.08.25 (11:15) 수정 2025.08.25 (15:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[날씨] 광주·전남 내일 오전 강한 비…한낮 체감 33도 무더위

[날씨] 광주·전남 내일 오전 강한 비…한낮 체감 33도 무더위
광주교육청 “교육청 사칭 납품 사기 주의”

광주교육청 “교육청 사칭 납품 사기 주의”

다음
해양수산부가 추석 명절을 앞두고 오는 28일부터 다음 달 26일까지 선원들의 임금 체불을 해결하기 위한 특별근로감독을 벌입니다.

해양수산부는 여수·목포해양수산청 등 전국 11개 지방수산청별로 점검반을 구성하고 임금을 상습적으로 체불한 업체 등을 대상으로 집중 점검할 계획이라고 밝혔습니다.

해수부는 사업체가 도산한 경우 '선원 임금채권보장기금'을 통해 체불임금을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 추석 앞두고 선원 임금체불 특별근로감독 시행
    • 입력 2025-08-25 11:15:39
    • 수정2025-08-25 15:24:05
    930뉴스(광주)
해양수산부가 추석 명절을 앞두고 오는 28일부터 다음 달 26일까지 선원들의 임금 체불을 해결하기 위한 특별근로감독을 벌입니다.

해양수산부는 여수·목포해양수산청 등 전국 11개 지방수산청별로 점검반을 구성하고 임금을 상습적으로 체불한 업체 등을 대상으로 집중 점검할 계획이라고 밝혔습니다.

해수부는 사업체가 도산한 경우 '선원 임금채권보장기금'을 통해 체불임금을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.
양창희
양창희 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.