광주교육청 “교육청 사칭 납품 사기 주의”

광주시교육청을 사칭한 납품 사기가 잇따르고 있어 주의가 요구됩니다.



광주시교육청은 위조 공문서를 이용해 교육청을 사칭하며, 옥상 방수업체와 가구점, 블라인드 제작업체 등에 납품을 요구하는 이른바 '노쇼 사기' 11건을 확인하고 광주경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.



광주시교육청은 교육청 직원이 개별 업체에 직접 연락해 계약이나 납품을 요구하는 일은 없다며, 현금 요구나 다른 물품 구매 대행은 100% 사기라고 설명했습니다.



