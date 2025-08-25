전남대동물병원, 줄기세포 치료센터 운영
입력 2025.08.25 (11:16)
전남대학교 동물병원이 '줄기세포 치료센터'를 개소하고 본격적인 운영에 들어갔습니다.
줄기세포 치료센터는 "기존의 수술이나 약물 치료로 개선이 어려웠던 반려동물의 다양한 난치성·퇴행성 질환을 치료할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.
줄기세포 치료는 손상된 세포를 복구하고 면역 체계를 조절하는 치료법으로, 줄기세포 치료센터는 실제 임상 사례를 통해 치료 효과를 확인했다고 설명했습니다.
