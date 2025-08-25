양신승 고수 ‘판소리고법 보유자’ 인정

동영상 고정 취소

광주시가 양신승 고수를 무형유산 판소리고법 보유자로 인정했습니다.



판소리고법은 판소리 공연에서 고수가 북으로 장단을 맞춰 반주하는 전통음악 기법을 의미하는 것으로 양신승 고수가 판소리고법의 전승 활동과 역량 등이 탁월해 무형유산 보유자 인정했다고 광주시는 설명했습니다.



