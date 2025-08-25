양신승 고수 ‘판소리고법 보유자’ 인정
입력 2025.08.25 (11:17)
광주시가 양신승 고수를 무형유산 판소리고법 보유자로 인정했습니다.
