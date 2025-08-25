배수구 덮개 상습 절도 혐의 50대 검거

동영상 고정 취소

대전대덕경찰서는 철제 배수로 덮개 등을 상습적으로 훔친 혐의로 58살 A씨를 붙잡아 조사하고 있습니다.



A씨는 지난 11일부터 20일 사이 대전시 읍내동 일대에서 구청이 관리하는 철제 배수로 덮개 34개와 인근 카센터에서 보관 중인 자동차 부품 등 150만 원 상당의 물건을 훔친 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 배수로 덮개가 자꾸 사라진다는 주민들의 민원에 따라 주변 CCTV 등을 분석해 A씨를 검거했습니다.



