세종소방, 주상복합건물 화재 예방·점검

세종소방본부가 다음 달까지 주상복합건물을 대상으로 화재 예방과 안전 점검에 나섭니다.



점검 대상은 지하층이 있는 소방 안전관리 2급 이상인 58개 시설로, 비상구 폐쇄 여부와 소방펌프나 밸브 등 소방시설 작동 상태, 음식점 조리 시설 관리 상태 등을 집중적으로 살피게 됩니다.



세종소방본부는 주상복합 건축물의 경우 다중이용시설과 주거 공간이 결합해 불이 날 경우 대형 인명피해로 이어질 수 있다며 화재 예방에 주의를 당부했습니다.



