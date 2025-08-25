충남도, 자율주행 자동차로 불법 주정차 단속

동영상 고정 취소

충청남도가 자율주행 자동차를 활용해 불법 주정차 단속과 방범 순찰에 나섭니다.



충남도는 홍성과 예산의 내포신도시를 중심으로 올해 말까지 자율주행 자동차를 이용한 주정차 단속과 방범 순찰을 시범 운행한다고 밝혔습니다.



단속 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지입니다.



충남도는 이와 함께 유동 인구가 적은 주택가 등에서 자율주행 자동차를 활용한 방범 순찰도 벌일 예정입니다.



