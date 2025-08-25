청주시, 수산물 유통업체 위생점검·수거 검사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

청주시가 폭염에 따른 수산물 안전을 위해 유통업체를 대상으로 위생 점검을 실시합니다.



주요 점검 내용은 수산물의 위생적 취급과 유통 기준 준수 여부, 취급자의 개인위생 관리 실태 등입니다.



또, 유통되는 수산물의 안전 여부를 살피기 위해 수산물을 수거해 식중독균 검출 여부 등도 확인하게 됩니다.



