충청북도, 제주 감귤유통센터 도시농부 모집
입력 2025.08.25 (11:37) 수정 2025.08.25 (15:26)
충청북도가 제주 지역 일자리에 참여할 도시 농부를 모집합니다.
모집 대상은 64세 이하 도시 농부 사업 참여자로, 오는 11월부터 넉 달 동안 제주감귤유통센터 9곳에서 선별과 세척, 포장 작업 등을 맡게 됩니다.
신청은 다음 달 12일까지 충북 각 시군 도시농부 중개센터로 하면 됩니다.
