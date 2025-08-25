충주시, ‘감자꽃’ 항일 시인 권태응 동시길 조성

동영상 고정 취소

충주시가 지역 출신 아동문학가이자 항일 시인인 故 권태응 작가의 동시길을 조성합니다.



동시길 구간은 탄금대 감자꽃 노래비에서 시작해 탄금공원 인근 생가터를 거쳐 금릉동 시인 묘소까지 3.4km 길이입니다.



충주시는 올해 우선 1,300만 원을 들여 동시길 전체 노선을 설명하는 안내와 대표 작품 시화판 7개를 설치했고, 내년에는 시인의 묘소 주변을 정비하는 사업도 진행할 계획입니다.



