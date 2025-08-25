옥천군, ‘드론 활용’ 벼 농가 방제
옥천군농업기술센터가 지역 벼 재배 농가를 대상으로 최근 드론을 활용해 두 차례 방제했습니다.
옥천군은 벼 이삭이 패는 시기에 맞춰 지난 9일부터 20일까지 562만㎡ 면적에 벼멸구와 혹명나방, 도열병 등 주요 병해충 예방을 위한 약제를 뿌렸다고 밝혔습니다.
또 양봉과 축산 농가에 피해가 없도록 새벽 시간대에 방제 작업을 마쳤다고 설명했습니다.
