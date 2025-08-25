[기후는 말한다] ‘국내 기후 맞춤’ 저비용 잔디 신품종 개발
입력 2025.08.25 (12:21) 수정 2025.08.25 (12:29)
국립산림과학원이 우리나라 환경에 맞는 학교 운동장용 국산 잔디 2종을 개발했다고 밝혔습니다.
국립산림과학원이 우리나라 환경에 맞는 학교 운동장용 국산 잔디 2종을 개발했다고 밝혔습니다.
