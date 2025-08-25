[기후는 말한다] ‘국내 기후 맞춤’ 저비용 잔디 신품종 개발

동영상 고정 취소

국립산림과학원이 우리나라 환경에 맞는 학교 운동장용 국산 잔디 2종을 개발했다고 밝혔습니다.



신품종들은 우리 기후와 토양에 적합하며, 수입 잔디보다 운동장 조성 비용을 약 4분의 1 수준으로 줄일 수 있다고 설명했습니다.



아울러 적은 비용으로 학교 운동장을 조성할 수 있는 지침도 개발해 국립산림과학원 도서관 홈페이지를 통해 공개했습니다.



