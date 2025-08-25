뉴스 12

[기후는 말한다] 바닥에서 지붕까지…온도 낮추는 도시 실험

입력 2025.08.25 (12:23) 수정 2025.08.25 (12:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[기후는 말한다] ‘국내 기후 맞춤’ 저비용 잔디 신품종 개발

[기후는 말한다] ‘국내 기후 맞춤’ 저비용 잔디 신품종 개발
[오후날씨 꿀팁] 한낮 무더위 계속…중부·호남 비

[오후날씨 꿀팁] 한낮 무더위 계속…중부·호남 비

다음
[앵커]

해마다 폭염이 극심해지면서 조금이라도 열기를 낮춰 보려는 도시 건축물들의 실험이 이어지고 있습니다.

바닥부터 지붕까지, 다양한 아이디어를 적용해 보는 중인데요.

김진희 기자가 전합니다.

[리포트]

예술의 도시, 오스트리아 비엔나의 한 미술관에서 색을 활용해 열을 낮추는 프로젝트가 진행됐습니다.

검은 아스팔트 바닥을 밝고 다양한 색으로 덮었더니 지면 온도가 31도에서 20도까지 낮아졌는데요.

어두운 색은 열을 흡수해서 가두지만 밝은 색은 빛을 반사하는 원리를 이용한 겁니다.

한층 내려간 지면 온도 덕분에 주변 건물들의 전력 사용량도 낮아졌습니다.

[한스 페터후터/비엔나 의대 환경의학연구소장 : "물론 녹지를 더 늘리는 방법도 있습니다. 하지만 실행 가능한 다른 대책도 필요합니다. 색깔을 입히는 것도 이상적인 방법입니다."]

미국에서 가장 더운 대도시, 피닉스의 한 대학에서도 새로운 냉각 기술이 시험 중입니다.

건물 표면에 열심히 바르고 있는 이것.

마치 페인트같지만, 건축용 기능성 코팅제입니다.

지붕에 이 코팅제를 도포해 태양열을 반사시키고, 건물 내부를 더 시원하게 유지하는 원리입니다.

동일한 구조를 가진 건물 두 개 중 한 개의 지붕에만 코팅제를 도포해, 내부 온도가 얼마나 시원하게 유지되는지 90일 동안 비교해 보기로 했습니다.

[매튜 아과요/연구 개발 책임자 : "이 코팅제는 자외선과 열로부터 지붕을 보호합니다. 아이스팩처럼 작동하는 기술까지 더해 여름엔 더 시원하게, 겨울엔 더 따뜻하게 유지해 줍니다."]

이 기술이 입증돼 상용화까지 이어지면 냉방비 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

지금까지 '기후는 말한다'였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [기후는 말한다] 바닥에서 지붕까지…온도 낮추는 도시 실험
    • 입력 2025-08-25 12:23:26
    • 수정2025-08-25 12:30:16
    뉴스 12
[앵커]

해마다 폭염이 극심해지면서 조금이라도 열기를 낮춰 보려는 도시 건축물들의 실험이 이어지고 있습니다.

바닥부터 지붕까지, 다양한 아이디어를 적용해 보는 중인데요.

김진희 기자가 전합니다.

[리포트]

예술의 도시, 오스트리아 비엔나의 한 미술관에서 색을 활용해 열을 낮추는 프로젝트가 진행됐습니다.

검은 아스팔트 바닥을 밝고 다양한 색으로 덮었더니 지면 온도가 31도에서 20도까지 낮아졌는데요.

어두운 색은 열을 흡수해서 가두지만 밝은 색은 빛을 반사하는 원리를 이용한 겁니다.

한층 내려간 지면 온도 덕분에 주변 건물들의 전력 사용량도 낮아졌습니다.

[한스 페터후터/비엔나 의대 환경의학연구소장 : "물론 녹지를 더 늘리는 방법도 있습니다. 하지만 실행 가능한 다른 대책도 필요합니다. 색깔을 입히는 것도 이상적인 방법입니다."]

미국에서 가장 더운 대도시, 피닉스의 한 대학에서도 새로운 냉각 기술이 시험 중입니다.

건물 표면에 열심히 바르고 있는 이것.

마치 페인트같지만, 건축용 기능성 코팅제입니다.

지붕에 이 코팅제를 도포해 태양열을 반사시키고, 건물 내부를 더 시원하게 유지하는 원리입니다.

동일한 구조를 가진 건물 두 개 중 한 개의 지붕에만 코팅제를 도포해, 내부 온도가 얼마나 시원하게 유지되는지 90일 동안 비교해 보기로 했습니다.

[매튜 아과요/연구 개발 책임자 : "이 코팅제는 자외선과 열로부터 지붕을 보호합니다. 아이스팩처럼 작동하는 기술까지 더해 여름엔 더 시원하게, 겨울엔 더 따뜻하게 유지해 줍니다."]

이 기술이 입증돼 상용화까지 이어지면 냉방비 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

지금까지 '기후는 말한다'였습니다.
김진희
김진희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.