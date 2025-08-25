동영상 고정 취소

이 대통령 미국 도착…내일 새벽 첫 한미 정상회담



오늘 새벽 미국에 도착한 이재명 대통령이 '재미동포 만찬 간담회'를 시작으로 사흘간의 방미 일정에 돌입했습니다. 트럼프 대통령과의 첫 한미정상회담은 우리 시각 내일 새벽 열립니다.



“안보·관세협상 등 전망”…“공공이익 최우선”



이재명 대통령은 이번 정상회담 주요 의제로 안보와 국방비, 관세협상 등이 예측되는데, 국가 공공 이익을 최우선으로 현실적이고 합리적인 결론에 이르게 될 것이라고 밝혔습니다. 미 언론들은 회담에서 주한미군의 전략적 유연성과 한국의 대미 투자 약속에 대한 세부 사항 등이 중점 논의될 것으로 전망했습니다.



‘2차 상법개정안’ 통과…“환영”·“경제내란법”



자산 규모 2조 원 이상 기업에 집중투표제 시행을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용을 담은 2차 상법개정안이 여당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 더불어민주당은 코스피 5000시대에 가까워졌다며 환영했고, 국민의힘은 경제내란법이라며 법적 조치를 예고했습니다.



박성재·심우정 압수수색…김건희 재소환



한덕수 전 국무총리에게 내란 우두머리 방조 혐의 등으로 구속영장을 청구한 내란특검이 오늘은 박성재 전 법무장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 압수수색에 나섰습니다. 김건희 특검은 김 여사와 건진법사를 나란히 불러 조사하고 있습니다.



