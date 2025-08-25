[오후날씨 꿀팁] 한낮 무더위 계속…중부·호남 비

동영상 고정 취소

오늘과 내일 전국 대부분 지역에 비나 소나기가 내리겠습니다.



현재 레이더 화면을 보면 서울 등 수도권 곳곳에 작고 강한 비구름이 발달해 있습니다.



비는 오후에 점차 중부와 호남 지방으로 확대되겠고 영남과 제주에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



오늘 밤부터 내일 오전 사이 중부지방과 호남에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 인천과 경기 북부, 경기 남동부에 100 이상, 서울 등 수도권과 강원 내륙, 충청과 전북 북서부에 20~80, 영남과 제주는 5~30mm가 예상됩니다.



현재 제주 한라산을 제외한 전국에 폭염특보가 발효 중입니다.



습도가 높아서 대부분 지역 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 32도가 예상되고 내일은 비가 내리면서 극심한 더위가 잠시 누그러지겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령



