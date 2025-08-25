[오후날씨 꿀팁] 폭염 계속…점차 전국 비

동영상 고정 취소

오늘 비 예보가 있지만 폭염이 계속되고 있습니다.



현재 포항이 35.6도, 대구 35.2도 등 붉은 색으로 보이는 영남 지역은 이미 35도를 넘어섰습니다.



그 밖의 대부분 지역도 30도를 웃돌며 무더위가 이어지고 있습니다.



낮 시간 대에 가급적 야외활동을 줄이며 온열 질환에 주의해야 합니다.



오늘 중부와 호남에 비가 내리기 시작해 내일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



중부지방에 30에서 80 특히 경기도에 최대 100밀리미터 이상의 많은 비가 예상됩니다.



수도권에 산발적으로 비가 내리는 가운데 북쪽에서 비구름이 다가오고 있습니다.



오후에 점차 전국으로 비가 확대되겠고, 오늘 밤부터 내일 새벽사이 수도권지역엔 시간당 30에서 50밀리미터의 매우 강한 비가 오는 곳이 있어 대비해야 합니다.



오늘 서해안 지역에선 바람도 강하게 불겠습니다.



낮 기온은 서울 32도, 광주 34도, 강릉과 대구 35도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 1~2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



비는 내일 오후에 대부분 그치겠습니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터



