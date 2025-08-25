월드24

[맵 브리핑] ‘막후 실세’ 대통령 여동생…뇌물 수수 의혹 ‘일파만파’

입력 2025.08.25 (15:27) 수정 2025.08.25 (16:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] 스포츠에도 개입하는 트럼프…로저 클레멘스랑 골프 치더니?

[맵 브리핑] 스포츠에도 개입하는 트럼프…로저 클레멘스랑 골프 치더니?
[맵 브리핑] 최악의 산불에 주민들 신음…스페인 여야는 ‘네 탓 공방’

[맵 브리핑] 최악의 산불에 주민들 신음…스페인 여야는 ‘네 탓 공방’

다음
다음은 아르헨티나로 갑니다.

하비에르 밀레이 대통령의 여동생이자, 오빠를 대통령으로 만드는데 큰 공을 세운 막후 실세, 카리나 밀레이 대통령 비서실장이 뇌물 수수 의혹에 휩싸여 아르헨티나 정계가 요동치고 있습니다.

지난 19일, 아르헨티나의 한 인터넷 방송은 국립장애인청 청장이자 밀레이 대통령의 친구이며 개인 변호사였던 디에고 스파뉴올로의 녹취를 공개했습니다.

해당 녹취에서, 그는 제약 회사에 매달 최대 80만 달러, 약 11억 천만 원에 달하는 뇌물을 요구한 것으로 드러났습니다.

또 이 뇌물 중 3%는 밀레이 대통령의 여동생이자 비서실장인 카리나의 몫이란 내용도 녹취에 담겼습니다.

아르헨티나 정부는 녹취 진위에 대해 시인도 부인도 하지 않고 있는데요.

국립장애인청장은 경질됐지만, 카리나 비서실장 등은 여전히 직책을 유지 중입니다.

아르헨티나 최대 일간 클라린은 이번 녹취 스캔들로 인해 밀레이 정부가 '일종의 동면 상태'에 빠졌다고 평가했는데요.

일각에선 10월 총선을 앞두고 카리나 비서실장이 여당의 공천권을 쥐면서 공천을 받지 못한 인사들이 보복성 내부고발에 나선 것 아니냐는 추측도 제기되고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] ‘막후 실세’ 대통령 여동생…뇌물 수수 의혹 ‘일파만파’
    • 입력 2025-08-25 15:27:21
    • 수정2025-08-25 16:07:15
    월드24
다음은 아르헨티나로 갑니다.

하비에르 밀레이 대통령의 여동생이자, 오빠를 대통령으로 만드는데 큰 공을 세운 막후 실세, 카리나 밀레이 대통령 비서실장이 뇌물 수수 의혹에 휩싸여 아르헨티나 정계가 요동치고 있습니다.

지난 19일, 아르헨티나의 한 인터넷 방송은 국립장애인청 청장이자 밀레이 대통령의 친구이며 개인 변호사였던 디에고 스파뉴올로의 녹취를 공개했습니다.

해당 녹취에서, 그는 제약 회사에 매달 최대 80만 달러, 약 11억 천만 원에 달하는 뇌물을 요구한 것으로 드러났습니다.

또 이 뇌물 중 3%는 밀레이 대통령의 여동생이자 비서실장인 카리나의 몫이란 내용도 녹취에 담겼습니다.

아르헨티나 정부는 녹취 진위에 대해 시인도 부인도 하지 않고 있는데요.

국립장애인청장은 경질됐지만, 카리나 비서실장 등은 여전히 직책을 유지 중입니다.

아르헨티나 최대 일간 클라린은 이번 녹취 스캔들로 인해 밀레이 정부가 '일종의 동면 상태'에 빠졌다고 평가했는데요.

일각에선 10월 총선을 앞두고 카리나 비서실장이 여당의 공천권을 쥐면서 공천을 받지 못한 인사들이 보복성 내부고발에 나선 것 아니냐는 추측도 제기되고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.