월드24

[뉴스의 2면] 이탈리아 피자가게서 ‘먹튀’…프랑스 관광객들 잡아낸 방법?

입력 2025.08.25 (15:36) 수정 2025.08.25 (15:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

트럼프 “주 방위군 확대할 것”…주지사들 ‘강력 반발’

트럼프 “주 방위군 확대할 것”…주지사들 ‘강력 반발’
[뉴스의 2면] 유튜브, 유저들 몰래 영상 조작…AI 이용한 ‘위험한 실험’?

[뉴스의 2면] 유튜브, 유저들 몰래 영상 조작…AI 이용한 ‘위험한 실험’?

다음
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

'르 파리지앵' 소식으로 시작합니다.

두 명의 프랑스 관광객이 이탈리아의 한 식당에서 식사 후 돈을 지불하지 않고 도망친, 이른바 '먹튀'를 했다가 SNS를 통해 덜미를 잡혔다고 합니다.

지난주 화요일, 이들은 이탈리아의 한 피자가게에서 피자 두 판과 칵테일 4잔을 주문했습니다.

음식값은 44유로, 우리 돈 약 7만 원 정도였는데요.

하지만, 식사 후 계산을 하지 않고 테이블에서 일어나 천천히 식당을 나갔고, 식당 직원 아무도 눈치채지 못했다고 합니다.

나중에 알아챈 식당 주인은 CCTV에 찍힌 두 사람의 모습을 SNS에 공유했고, 바로 다음 날 아침, 마을 숙소 근처에서 이들을 봤다는 댓글이 올라왔다고 하는데요.

식당 주인은 곧장 숙소를 찾아가 문을 두드렸고 잠들어 있던 그들을 깨웠습니다.

CCTV 영상을 보여주면서 계산을 안 하고 간 이유를 물었지만 그들은 아무 말 없이, 사과도 하지 않고, 돈을 건네기만 했다고 합니다.

식당 주인은 이건 돈이 아니라 존중과 예의의 문제라면서 열심히 일하는 사람들에겐 "뺨을 맞는 것" 같은 느낌으로 받아들여진다고 덧붙였습니다.

그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:김주은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] 이탈리아 피자가게서 ‘먹튀’…프랑스 관광객들 잡아낸 방법?
    • 입력 2025-08-25 15:36:44
    • 수정2025-08-25 15:43:16
    월드24
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

'르 파리지앵' 소식으로 시작합니다.

두 명의 프랑스 관광객이 이탈리아의 한 식당에서 식사 후 돈을 지불하지 않고 도망친, 이른바 '먹튀'를 했다가 SNS를 통해 덜미를 잡혔다고 합니다.

지난주 화요일, 이들은 이탈리아의 한 피자가게에서 피자 두 판과 칵테일 4잔을 주문했습니다.

음식값은 44유로, 우리 돈 약 7만 원 정도였는데요.

하지만, 식사 후 계산을 하지 않고 테이블에서 일어나 천천히 식당을 나갔고, 식당 직원 아무도 눈치채지 못했다고 합니다.

나중에 알아챈 식당 주인은 CCTV에 찍힌 두 사람의 모습을 SNS에 공유했고, 바로 다음 날 아침, 마을 숙소 근처에서 이들을 봤다는 댓글이 올라왔다고 하는데요.

식당 주인은 곧장 숙소를 찾아가 문을 두드렸고 잠들어 있던 그들을 깨웠습니다.

CCTV 영상을 보여주면서 계산을 안 하고 간 이유를 물었지만 그들은 아무 말 없이, 사과도 하지 않고, 돈을 건네기만 했다고 합니다.

식당 주인은 이건 돈이 아니라 존중과 예의의 문제라면서 열심히 일하는 사람들에겐 "뺨을 맞는 것" 같은 느낌으로 받아들여진다고 덧붙였습니다.

그래픽:강민수/자료조사:권애림/영상편집:김주은
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.