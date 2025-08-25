월드24

[월드 플러스] 이탈리아 공항서 불 지르고 흉기 난동까지…무슨 일?

입력 2025.08.25 (15:43) 수정 2025.08.25 (15:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘 한 컷] ‘전통’ 뛰어넘어 ‘조화’ 꿈꾸는 소몰이 축제

[오늘 한 컷] ‘전통’ 뛰어넘어 ‘조화’ 꿈꾸는 소몰이 축제
[월드 플러스] 비행 중 여객기 날개 부품 ‘덜렁덜렁’…승객들 ‘공포’

[월드 플러스] 비행 중 여객기 날개 부품 ‘덜렁덜렁’…승객들 ‘공포’

다음
지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

이탈리아 밀라노의 말펜사 공항에서 한 남성이 불을 질렀습니다.

하마터면 큰 사고로 이어질 뻔한 아찔한 상황이었는데요.

당시 모습, 지금 확인해 보시죠.

공항 내부, 탑승 수속 데스크에서 불길이 치솟습니다.

놀란 사람들은 소리를 지르며 도망치고, 누군가 나서 소화기를 이용해 불을 끕니다.

다음 순간, 누군가가 방화범으로 추정되는 사람을 제압합니다.

지난주 수요일, 이탈리아 밀라노의 말펜사 공항에서 벌어진 일인데요.

다행히 부상자는 없는 것으로 알려졌습니다.

방화를 저지르고 흉기를 이용해 난동을 피운 남성은 아프리카 말리 출신의 20대로 당시 탑승권을 소지하지도 않았던 것으로 전해졌습니다.

그는 현장에서 체포됐고, 당국은 정확한 범행 동기를 파악하기 위한 수사를 이어가고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 이탈리아 공항서 불 지르고 흉기 난동까지…무슨 일?
    • 입력 2025-08-25 15:43:11
    • 수정2025-08-25 15:49:55
    월드24
지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

이탈리아 밀라노의 말펜사 공항에서 한 남성이 불을 질렀습니다.

하마터면 큰 사고로 이어질 뻔한 아찔한 상황이었는데요.

당시 모습, 지금 확인해 보시죠.

공항 내부, 탑승 수속 데스크에서 불길이 치솟습니다.

놀란 사람들은 소리를 지르며 도망치고, 누군가 나서 소화기를 이용해 불을 끕니다.

다음 순간, 누군가가 방화범으로 추정되는 사람을 제압합니다.

지난주 수요일, 이탈리아 밀라노의 말펜사 공항에서 벌어진 일인데요.

다행히 부상자는 없는 것으로 알려졌습니다.

방화를 저지르고 흉기를 이용해 난동을 피운 남성은 아프리카 말리 출신의 20대로 당시 탑승권을 소지하지도 않았던 것으로 전해졌습니다.

그는 현장에서 체포됐고, 당국은 정확한 범행 동기를 파악하기 위한 수사를 이어가고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.