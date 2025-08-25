[월드 플러스] 이탈리아 공항서 불 지르고 흉기 난동까지…무슨 일?

동영상 고정 취소

이탈리아 밀라노의 말펜사 공항에서 한 남성이 불을 질렀습니다.



하마터면 큰 사고로 이어질 뻔한 아찔한 상황이었는데요.



당시 모습, 지금 확인해 보시죠.



공항 내부, 탑승 수속 데스크에서 불길이 치솟습니다.



놀란 사람들은 소리를 지르며 도망치고, 누군가 나서 소화기를 이용해 불을 끕니다.



다음 순간, 누군가가 방화범으로 추정되는 사람을 제압합니다.



지난주 수요일, 이탈리아 밀라노의 말펜사 공항에서 벌어진 일인데요.



다행히 부상자는 없는 것으로 알려졌습니다.



방화를 저지르고 흉기를 이용해 난동을 피운 남성은 아프리카 말리 출신의 20대로 당시 탑승권을 소지하지도 않았던 것으로 전해졌습니다.



그는 현장에서 체포됐고, 당국은 정확한 범행 동기를 파악하기 위한 수사를 이어가고 있습니다.



