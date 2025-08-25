경제콘서트

[이슈클릭] “불닭 먹고 위궤양? 소송 제기”…삼양측 “사실무근”

입력 2025.08.25 (18:24) 수정 2025.08.25 (18:36)

'이슈 클릭'입니다.

'불닭볶음면', 눈물 콧물 쏙 빼기로 유명한 매운 라면 중 하나죠.

그런데 최근 해외에서 이걸 먹고 위궤양에 걸려 소송을 제기했다는 주장이 나왔습니다.

최근 한 캐나다 인플루언서가 "불닭볶음면을 그만 먹어야 하는 신호"라며 틱톡에 올린 영상입니다.

이 여성은 "불닭볶음면을 먹고 위궤양에 걸렸다"며 제조사인 삼양식품 측에 우리 돈 150억 원 상당의 소송을 제기했다고 밝혔는데요.

그런데 이 여성, 이후에도 계속 불닭 먹방을 올려 논란이 일고 있습니다.

[하베리아 와심/틱톡커 : "제가 좋아하는 불닭 레시피를 소개하면서, 위궤양으로 1,500만 달러 소송까지 했는데도 왜 여전히 불닭을 먹는지 말씀드릴게요."]

위궤양에도 불구하고 불닭볶음면을 먹을 수 있는 건, 바로 자기가 개발한 이 레시피 덕분이라는 건데요.

기존 제품에서 고수와 치즈, 우유, 날계란 등을 추가해 자극적인 맛을 중화시켰다는 겁니다.

하지만 지난해 12월 사탕을 먹다 턱이 골절됐다며 올린 영상과 이번 영상이 같다는 점이 밝혀지며 전부 거짓이란 지적이 나오는 상황.

결국 불닭볶음면의 전 세계적인 인기에 이목을 끌고자 이런 주장을 한 것 같은데요.

삼양식품 역시 "일부 SNS 주장은 사실무근"이라며 "법적 대응을 검토할 방침"이라고 전했습니다.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:김대범

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

