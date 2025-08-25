경제콘서트

[이슈클릭] 유나이트 은호, 브라질서 ‘강제 키스’ 당할 뻔

입력 2025.08.25 (18:26) 수정 2025.08.25 (18:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈클릭] “불닭 먹고 위궤양? 소송 제기”…삼양측 “사실무근”

[이슈클릭] “불닭 먹고 위궤양? 소송 제기”…삼양측 “사실무근”
[이슈클릭] 2마일 밖에서도 가수가 선명… 갤럭시 카메라 영상 화제

[이슈클릭] 2마일 밖에서도 가수가 선명… 갤럭시 카메라 영상 화제

다음
한 케이팝 아이돌의 해외 공연을 보기 위해 거리를 가득 메운 팬들.

그런데 이때, 한 여성이 이동 중인 멤버 중 한 명의 목을 끌어당기더니 기습 입맞춤을 시도합니다.

지난 17일, 브라질 상파울루에서 열린 '제18회 한국문화의 날' 행사 후 팬들과 인사하며 이동하는 길에 일어난 일인데요.

이 외국인 여성은 경호원 제지에도 가이드라인 밖으로 나와 이 같은 행태를 벌였습니다.

여성은 곧바로 경호원에게 제지당했지만 해당 영상이 확산되며 거센 비난이 일고 있는데요.

당시 피해를 입은 그룹 유나이트의 은호 씨는 "당황했지만 엄청난 반사신경으로 피했다"라며 팬들을 안심시켰습니다.

행사 주최 측이 "명백한 성희롱"이라며 강력히 규탄한 가운데, 높아진 K팝 스타들의 인기만큼 안전장치 역시 강화해야 한다는 목소리가 나옵니다.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:최정연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 유나이트 은호, 브라질서 ‘강제 키스’ 당할 뻔
    • 입력 2025-08-25 18:26:20
    • 수정2025-08-25 18:36:44
    경제콘서트
한 케이팝 아이돌의 해외 공연을 보기 위해 거리를 가득 메운 팬들.

그런데 이때, 한 여성이 이동 중인 멤버 중 한 명의 목을 끌어당기더니 기습 입맞춤을 시도합니다.

지난 17일, 브라질 상파울루에서 열린 '제18회 한국문화의 날' 행사 후 팬들과 인사하며 이동하는 길에 일어난 일인데요.

이 외국인 여성은 경호원 제지에도 가이드라인 밖으로 나와 이 같은 행태를 벌였습니다.

여성은 곧바로 경호원에게 제지당했지만 해당 영상이 확산되며 거센 비난이 일고 있는데요.

당시 피해를 입은 그룹 유나이트의 은호 씨는 "당황했지만 엄청난 반사신경으로 피했다"라며 팬들을 안심시켰습니다.

행사 주최 측이 "명백한 성희롱"이라며 강력히 규탄한 가운데, 높아진 K팝 스타들의 인기만큼 안전장치 역시 강화해야 한다는 목소리가 나옵니다.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:최정연
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보

김건희, 구속 후 4차 조사 종료…27일 5차 소환 통보
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
[단독] 불법 위치추적 장치로 <br>별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각

[단독] 불법 위치추적 장치로 별거 중인 아내 스토킹한 남편…법원은 영장 기각
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.