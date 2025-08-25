경제콘서트

[이슈클릭] 2마일 밖에서도 가수가 선명… 갤럭시 카메라 영상 화제

입력 2025.08.25 (18:27) 수정 2025.08.25 (18:31)

전광판 속 노래하는 가수.

당연히 공연장 내부에서 찍은 것처럼 보이죠.

그런데 화면이 줌아웃 되더니, 공연장과 촬영자의 거리가 상상할 수 없을 정도로 벌어집니다.

실제 촬영 장소, 공연장과 무려 3킬로 넘게 떨어진 360도 전망대 유리창 뒤였는데요.

해당 영상이 확산되자 누리꾼들의 관심은 이 놀라운 기술력을 선보인 카메라 정체에 모아졌습니다.

주인공은 바로 삼성의 '갤럭시 S23 울트라' 제품이었는데요.

갤럭시의 놀라운 줌 기능을 단적으로 보여준 이 영상은 순식간에 화제가 되며 현재 조회수 570만 회를 돌파한 상황.

"핸드폰이 아니라 망원경" "당장 삼성 폰 사야겠다"며 누리꾼들의 극찬이 이어지고 있습니다.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:고응용

전광판 속 노래하는 가수.

당연히 공연장 내부에서 찍은 것처럼 보이죠.

그런데 화면이 줌아웃 되더니, 공연장과 촬영자의 거리가 상상할 수 없을 정도로 벌어집니다.

실제 촬영 장소, 공연장과 무려 3킬로 넘게 떨어진 360도 전망대 유리창 뒤였는데요.

해당 영상이 확산되자 누리꾼들의 관심은 이 놀라운 기술력을 선보인 카메라 정체에 모아졌습니다.

주인공은 바로 삼성의 '갤럭시 S23 울트라' 제품이었는데요.

갤럭시의 놀라운 줌 기능을 단적으로 보여준 이 영상은 순식간에 화제가 되며 현재 조회수 570만 회를 돌파한 상황.

"핸드폰이 아니라 망원경" "당장 삼성 폰 사야겠다"며 누리꾼들의 극찬이 이어지고 있습니다.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:고응용
