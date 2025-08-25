추석 연휴 승차권 예매 9월 1~4일 진행

동영상 고정 취소

추석 연휴 승차권 예매가 다음달 1일부터 4일까지 나흘간 진행됩니다.



예매 대상은 10월 2일부터 12일까지 운행하는 열차이며, 코레일 홈페이지의 '명절예매 전용페이지'에서 할 수 있습니다.



9월 1일과 2일에는 65세 이상 고령자와 장애인, 국가유공자가 예매할 수 있고, 3일과 4일엔 누구나 예매할 수 있습니다.



온라인 사용이 어려운 교통약자는 철도고객센터 전화 또는 역 창구에 방문해 결제하면 됩니다.



