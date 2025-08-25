뉴스7(제주)

국회의원 3명 “내년은 어렵다”…제주도 “내년 추진할 것”

입력 2025.08.25 (19:03) 수정 2025.08.25 (19:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 고수익 해외 취업?…한 달 만에 가까스로 ‘탈출’

[단독] 고수익 해외 취업?…한 달 만에 가까스로 ‘탈출’
[이슈톡] 혼란 속 첫 당정협의회 열려…논의 내용은?

[이슈톡] 혼란 속 첫 당정협의회 열려…논의 내용은?

다음
[앵커]

내년 기초자치단체 출범이 무산 위기에 처한 가운데, 오영훈 지사와 지역 국회의원들이 드디어 한자리에 모였습니다.

이 자리에서 국회의원 3명은 모두 내년 출범이 힘들 거란 의견을 내놓았는데요.

제주도는 여전히 강행 의지를 보였습니다.

안서연 기자입니다.

[리포트]

이달 안에 행안부가 주민투표를 요구하지 않으면 내년 행정체제개편이 물리적으로 어려울 거라 본 오영훈 지사.

행정구역을 놓고 두 개의 법률안이 발의되면서 행안부가 내부 교통 정리를 요구한 가운데, 오 지사와 지역 국회의원 3명이 만났습니다.

오 지사는 '지역주도 제주형 기초자치단체 설치'가 국정과제에 포함된 점을 강조하며 협조를 요청했습니다.

[오영훈/제주도지사 : "구체적인 성과로 이어지기 위해서는 내년 국비로 제출된 사업들의 예산 확보와 국회의 제도적 뒷받침이 필요하다고 생각합니다."]

국회의원 3명은 기초자치단체 설치엔 뜻을 함께하면서도, 내년 출범은 어렵다는 공통된 입장을 밝힌 것으로 파악됐습니다.

[문대림/국회의원 : "행정구역에 관한 문제, 사무 배분에 관한 문제, 재정 확보 그리고 재정 조정 방향 등에 관한 문제 등에 대해서 좀 더 논의를 숙성하고 구체화해서."]

입법권이 있는 국회의원들이 쟁점 해소를 위해 향후 과제로 미룰 것을 제안하면서 당장 추진이 어려워진 겁니다.

하지만 제주도는 조만간 새 정부의 국정과제 로드맵 발표가 있을 것으로 보고, 속도감 있는 보완을 거쳐 재협의하겠단 입장을 내놓았습니다.

[문대림/국회의원 : "최종적으로는 어쨌든 도가 행안부랑 8월 말 9월 초까지 좀 더 협의를 해보고 그럼에도 불구하고 어쨌든 보완 과제들에 대해서 정리가 안되면 그때 다시 만나서."]

제주도는 행안부가 구체적인 이행 계획을 수립해 줄 것으로 기대하고 있지만, 앞서 국정과제를 수립한 국정기획위도 내년 추진에 대해 회의적인 입장을 보인 만큼 전망이 밝지는 않습니다.

내년 계획이 무산될 경우 책임론을 두고 논란이 예상되는 가운데, 다음 달 2일에는 도의회가 실시한 도민 여론조사 결과가 발표될 예정입니다.

KBS 뉴스 안서연입니다.

촬영기자:고진현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국회의원 3명 “내년은 어렵다”…제주도 “내년 추진할 것”
    • 입력 2025-08-25 19:03:27
    • 수정2025-08-25 19:13:16
    뉴스7(제주)
[앵커]

내년 기초자치단체 출범이 무산 위기에 처한 가운데, 오영훈 지사와 지역 국회의원들이 드디어 한자리에 모였습니다.

이 자리에서 국회의원 3명은 모두 내년 출범이 힘들 거란 의견을 내놓았는데요.

제주도는 여전히 강행 의지를 보였습니다.

안서연 기자입니다.

[리포트]

이달 안에 행안부가 주민투표를 요구하지 않으면 내년 행정체제개편이 물리적으로 어려울 거라 본 오영훈 지사.

행정구역을 놓고 두 개의 법률안이 발의되면서 행안부가 내부 교통 정리를 요구한 가운데, 오 지사와 지역 국회의원 3명이 만났습니다.

오 지사는 '지역주도 제주형 기초자치단체 설치'가 국정과제에 포함된 점을 강조하며 협조를 요청했습니다.

[오영훈/제주도지사 : "구체적인 성과로 이어지기 위해서는 내년 국비로 제출된 사업들의 예산 확보와 국회의 제도적 뒷받침이 필요하다고 생각합니다."]

국회의원 3명은 기초자치단체 설치엔 뜻을 함께하면서도, 내년 출범은 어렵다는 공통된 입장을 밝힌 것으로 파악됐습니다.

[문대림/국회의원 : "행정구역에 관한 문제, 사무 배분에 관한 문제, 재정 확보 그리고 재정 조정 방향 등에 관한 문제 등에 대해서 좀 더 논의를 숙성하고 구체화해서."]

입법권이 있는 국회의원들이 쟁점 해소를 위해 향후 과제로 미룰 것을 제안하면서 당장 추진이 어려워진 겁니다.

하지만 제주도는 조만간 새 정부의 국정과제 로드맵 발표가 있을 것으로 보고, 속도감 있는 보완을 거쳐 재협의하겠단 입장을 내놓았습니다.

[문대림/국회의원 : "최종적으로는 어쨌든 도가 행안부랑 8월 말 9월 초까지 좀 더 협의를 해보고 그럼에도 불구하고 어쨌든 보완 과제들에 대해서 정리가 안되면 그때 다시 만나서."]

제주도는 행안부가 구체적인 이행 계획을 수립해 줄 것으로 기대하고 있지만, 앞서 국정과제를 수립한 국정기획위도 내년 추진에 대해 회의적인 입장을 보인 만큼 전망이 밝지는 않습니다.

내년 계획이 무산될 경우 책임론을 두고 논란이 예상되는 가운데, 다음 달 2일에는 도의회가 실시한 도민 여론조사 결과가 발표될 예정입니다.

KBS 뉴스 안서연입니다.

촬영기자:고진현
안서연
안서연 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각

[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.