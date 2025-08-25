뉴스7(제주)

[이슈톡] 혼란 속 첫 당정협의회 열려…논의 내용은?

입력 2025.08.25 (19:05) 수정 2025.08.25 (19:43)

국회의원 3명 "내년은 어렵다"…제주도 "내년 추진할 것"

국회의원 3명 “내년은 어렵다”…제주도 “내년 추진할 것”
'제주형 카이스트' 청신호…지방 아레나 건립도 기대

‘제주형 카이스트’ 청신호…지방 아레나 건립도 기대

[앵커]

앞서 보셨듯, 오늘 당정협의회에는 오영훈 지사와 지역 국회의원들이 처음으로 한자리에 모였는데요.

행정체제개편을 둘러싼 혼란이 계속되고 있는 가운데 처음 열린 자리였지만, 네 명의 의견은 여전히 하나로 모아지지 않는 걸로 보입니다.

오늘 회의에 참석한 문대림 국회의원 전화 연결해 어떤 논의가 이뤄졌고, 이후 방향은 어떻게 될지 자세히 들어보겠습니다.

의원님, 안녕하십니까?

오늘 도지사와 제주 국회의원들이 당정협의회를 열고 주요 현안과 국비 확보 문제를 논의했는데요.

구체적으로 어떤 이야기가 오갔습니까?

[앵커]

특히 가장 큰 현안 가운데 하나가 제주형 행정체제 개편입니다.

제주도는 이미 3개 안으로 공론화를 끝냈다고 하고, 김한규 의원은 '쪼개기 방지법'을 발의한 상황에 도의회는 또 행정체제개편 여론조사를 실시했습니다.

오늘 협의회에서는 이 문제에 대해 어떤 의견들이 오갔고, 또 분위기는 어땠습니까?

[앵커]

제주도의회 여론조사 결과가 나오면, 행정체제 개편 논란은 더 뜨거워질 텐데요.

앞으로 이와 관련해 심도 있는 논의 자리 등 계획이 있다면 설명 부탁드립니다.

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

연결 고맙습니다.

  • [이슈톡] 혼란 속 첫 당정협의회 열려…논의 내용은?
    • 입력 2025-08-25 19:05:50
    • 수정2025-08-25 19:43:27
    뉴스7(제주)
